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Двое свердловчан погибли при пожаре в нерасселенном аварийном доме в Верхней Туре

29 марта 2021, 08:06
Фото: 1Mediainvest.ru
Мужчина и женщина погибли при пожаре в аварийном муниципальном доме в Верхней Туре. Прокуратура организовала проверку.

Происшествие случилось 28 марта. Загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома на улице Лесная в Верхней Туре. В результате два человека скончались. Погибшими оказались мужчина 1978 года рождения и женщина 1984 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На момент инцидента, в доме были заселены три из восьми квартир. Жителей остальных помещений уже переселили в другие дома.

Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнем.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. В частности, сотрудники выяснят соблюдалось ли жилищное законодательство и почему дом не был расселен, хотя был признан аварийным.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 28 марта в Нижнем Тагила загорелась квартира на улице Газетная, 25. Пожар случился на последнем этаже пятиэтажного дома.

Квартира загорелась на улице Газетная в Нижнем Тагиле
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