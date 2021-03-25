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6 огнеборцев тушили частный дом в поселке Новопаньшино в Горноуральском ГО

25 марта 2021, 04:36
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Частный нежилой дом сгорел в поселке Новопаньшино в Горноуральском городском округе, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 24 марта в 21.53. На площади 49 квадратных метров горел частный нежилой дом в поселке Новопаньшино на улице Заречная.

На вызов выезжали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Уже в 22.00 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены около 1.00.

Напомним, в Нижнем Тагиле сгорел частный дом на улице Калужская на Вагонке. По словам очевидцев, это было строящееся здание, при пожаре обвалилась крыша строения. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Строящееся здание горит на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Горноуральский городской округ#Частный дом#Пожар#Новопаньшино#ГГО и пригород#Происшествия
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