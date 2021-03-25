6 огнеборцев тушили частный дом в поселке Новопаньшино в Горноуральском ГО

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 24 марта в 21.53. На площади 49 квадратных метров горел частный нежилой дом в поселке Новопаньшино на улице Заречная.
На вызов выезжали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. Уже в 22.00 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены около 1.00.
Напомним, в Нижнем Тагиле сгорел частный дом на улице Калужская на Вагонке. По словам очевидцев, это было строящееся здание, при пожаре обвалилась крыша строения. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.