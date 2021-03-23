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Екатеринбурженка спасла старушку-соседку при пожаре из-за холодильника

23 марта 2021, 11:24
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Трое детей и 12 взрослых были эвакуированы при пожаре на улице Альпинистов в Екатеринбурге. Пожилая женщина была госпитализирована. Её спасла соседка.

Вызов с сообщением о пожаре поступил на пульт оператора 23 марта в 11.28. На площади пять квадратных метров загорелся холодильник в одной из квартир.

Спасатели эвакуировали 15 человек по лестничным клеткам, из них трое — дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Соседка вывела из квартиры старушку, у которой загорелся холодильник. Женщина возвращалась из магазина и почувствовала запах дыма из квартиры соседки. Она постучалась к ней, пожилая жительница открыла и попросила помощи, пишет E1.

Хозяйка квартиры получила ожоги и была госпитализирована. Для тушения огня к месту происшествия прибыли 25 пожарных и шесть единиц спецтехники. В 11.43 открытое горение было ликвидировано.

Фото: E1.ru

Напомним, 20 марта в селе Левиха под Нижним Тагилом человека пострадали из-за пожара в частном жилом доме. Одна из трех пострадавших — 52-летняя женщина, получила 90% ожогов тела. Также в больницу была доставлена 53-летняя владелица дома. У нее диагностировано 30% повреждения кожи от огня. Кроме того, ожоги рук получил 27-летний сын хозяйки, он также оказался в медицинском учреждении.

90% ожогов тела: подробности пожара с тремя пострадавшими под Нижним Тагилом
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