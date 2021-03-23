Екатеринбурженка спасла старушку-соседку при пожаре из-за холодильника

Напомним, 20 марта в селе Левиха под Нижним Тагилом человека пострадали из-за пожара в частном жилом доме. Одна из трех пострадавших — 52-летняя женщина, получила 90% ожогов тела. Также в больницу была доставлена 53-летняя владелица дома. У нее диагностировано 30% повреждения кожи от огня. Кроме того, ожоги рук получил 27-летний сын хозяйки, он также оказался в медицинском учреждении.