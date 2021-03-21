90% ожогов тела: подробности пожара с тремя пострадавшими под Нижним Тагилом

На место возгорания выехали не только пожарные, но и сотрудники полиции из ОВД Кировграда, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, одна из трех пострадавших — 52-летняя женщина, получила 90% ожогов тела. На момент пожара в доме она была в гостях. Сейчас жизнь пострадавшей спасают врачи реанимационного отделения местной больницы.