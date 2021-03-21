TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Обгорели ноги и спина»: три человека пострадали при пожаре под Нижним Тагилом

21 марта 2021, 09:32
Фото: Группа «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»
Три человека пострадали при пожаре частного дома в посёлке Лёвиха под Нижним Тагилом.

Происшествие случилось 20 марта. В 13.25 на пульт оператора поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. Прибывшие спасатели боролись с огнем в течение 40 минут.

В результате три человека пострадали. На снимке очевидца обгоревшая девушка лежит на снегу.

Фото: Группа «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

У неё спина и ноги обгорели. На момент снимка она еще жива, рассказал подписчик группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Из-за огня полностью уничтожены были частный дом и надворные постройки. На кадрах видно, как огонь полностью охватил весь дом.

Фото: Группа «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

Из-за происшествие две женщины и один мужчина были госпитализированы на «скорой».

Напомним, 17 марта сообщалось о пожаре в доме на улице Вязовская в Нижнем Тагиле. Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за отравления продуктами горения. Были эвакуированы 15 жильцов, их них трое — дети. Предварительной причиной пожара установлена аварийная работа электрооборудования — в ванной загоревшейся квартиры спасатели нашли включенной в розетку стиральную машину.

Квартирант попал в больницу из-за пожара в центре Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
10 пожарных тушили ночью дом возле Выйского пруда в Нижнем ТагилеЦех по производству гробов сгорел в Нижнем Тагиле на ЧеремшанкеНедостроенный дом сгорел на Гальянке в Нижнем Тагиле
#Пострадавшие#Пожары в Свердловской области#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14