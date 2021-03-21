«Обгорели ноги и спина»: три человека пострадали при пожаре под Нижним Тагилом

Происшествие случилось 20 марта. В 13.25 на пульт оператора поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. Прибывшие спасатели боролись с огнем в течение 40 минут.
В результате три человека пострадали. На снимке очевидца обгоревшая девушка лежит на снегу.
У неё спина и ноги обгорели. На момент снимка она еще жива, рассказал подписчик группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
Из-за огня полностью уничтожены были частный дом и надворные постройки. На кадрах видно, как огонь полностью охватил весь дом.
Из-за происшествие две женщины и один мужчина были госпитализированы на «скорой».
Напомним, 17 марта сообщалось о пожаре в доме на улице Вязовская в Нижнем Тагиле. Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за отравления продуктами горения. Были эвакуированы 15 жильцов, их них трое — дети. Предварительной причиной пожара установлена аварийная работа электрооборудования — в ванной загоревшейся квартиры спасатели нашли включенной в розетку стиральную машину.