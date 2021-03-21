«Обгорели ноги и спина»: три человека пострадали при пожаре под Нижним Тагилом

Напомним, 17 марта сообщалось о пожаре в доме на улице Вязовская в Нижнем Тагиле. Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за отравления продуктами горения. Были эвакуированы 15 жильцов, их них трое — дети. Предварительной причиной пожара установлена аварийная работа электрооборудования — в ванной загоревшейся квартиры спасатели нашли включенной в розетку стиральную машину.