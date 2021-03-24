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Строящееся здание горит на Вагонке в Нижнем Тагиле

24 марта 2021, 16:19
Фото: TagilCity.ru
Строящееся здание загорелось в Нижнем Тагиле на Вагонке. Огонь полностью охватил конструкцию.

Инцидент произошел 24 марта, около 21.30, на улице Калужская вблизи гаражного кооператива. Огонь уничтожил переднюю стену здания, боковые стены также догорают. Начала осыпаться обшивка и обвалилась крыша.

Редакции TagilCity.ru подтвердили в МЧС Нижнего Тагила, что несколько жителей района сообщили о пожаре. На место инцидента прибыло две бригады спасателей с Вагонки.

По трансляции с места событий можно увидеть, что огонь поднимается в небо и полностью охватывает конструкцию. О пострадавших ничего не известно.

Напомним, 21 марта стали известны подробности пожара, который произошел 20 марта, в поселке Лёвиха под Нижним Тагилом. Во время инцидента пострадали три человека: хозяйка дома, ее подруга и сын.

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