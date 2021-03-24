Строящееся здание горит на Вагонке в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 24 марта, около 21.30, на улице Калужская вблизи гаражного кооператива. Огонь уничтожил переднюю стену здания, боковые стены также догорают. Начала осыпаться обшивка и обвалилась крыша.
Редакции TagilCity.ru подтвердили в МЧС Нижнего Тагила, что несколько жителей района сообщили о пожаре. На место инцидента прибыло две бригады спасателей с Вагонки.
По трансляции с места событий можно увидеть, что огонь поднимается в небо и полностью охватывает конструкцию. О пострадавших ничего не известно.
Напомним, 21 марта стали известны подробности пожара, который произошел 20 марта, в поселке Лёвиха под Нижним Тагилом. Во время инцидента пострадали три человека: хозяйка дома, ее подруга и сын.