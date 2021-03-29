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Свердловской фирме грозит уголовная ответственность за порчу деревьев

29 марта 2021, 08:39
Фото: 1Mediainvest.ru
Прокуратура выявила нарушения в работе фирмы по заготовке леса. Организации грозит уголовная ответственность за порчу 19 кубометров насаждений.

Ведомством установлено, что ООО «Тура-лес» при транспортировке древесины из зоны лесосеки использовало для этого зону реки и брод через нее, что противоречит водному законодательству.

Кроме того, фирма повредила 19 кубических метров насаждений при чистке леса бульдозером. Прокуратура выписала представление об устранении нарушений в адрес руководителя. По результатам уголовно-правовой оценки организация может быть привлечена к уголовной ответственности.

По материалам прокуроров возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, в крупном размере). Санкции данной статьи предусматривают в том числе штраф от одного до трех миллионов рублей или до семи лет лишения свободы.

Напомним, 5 марта сообщалось, как подозреваемый под Верхней Пышмой самостоятельно вырубил и транспортировал 29 сосен. Для совершения противоправных действий мужчина ввел в заблуждение знакомого, сообщив ему, что у него есть соответствующие разрешение. «Черному лесорубу» грозит до семи лет лишения свободы.

Семь лет тюрьмы грозит «черному лесорубу» за 29 сосен в Свердловской области
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#Уголовное дело#Нарушение#Прокуратура#Деревья#Свердловская область#Рубка#Происшествия
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