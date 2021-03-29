Свердловской фирме грозит уголовная ответственность за порчу деревьев

Ведомством установлено, что ООО «Тура-лес» при транспортировке древесины из зоны лесосеки использовало для этого зону реки и брод через нее, что противоречит водному законодательству.
Кроме того, фирма повредила 19 кубических метров насаждений при чистке леса бульдозером. Прокуратура выписала представление об устранении нарушений в адрес руководителя. По результатам уголовно-правовой оценки организация может быть привлечена к уголовной ответственности.
По материалам прокуроров возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, в крупном размере). Санкции данной статьи предусматривают в том числе штраф от одного до трех миллионов рублей или до семи лет лишения свободы.
Напомним, 5 марта сообщалось, как подозреваемый под Верхней Пышмой самостоятельно вырубил и транспортировал 29 сосен. Для совершения противоправных действий мужчина ввел в заблуждение знакомого, сообщив ему, что у него есть соответствующие разрешение. «Черному лесорубу» грозит до семи лет лишения свободы.