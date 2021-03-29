Тагильские пловцы готовятся к Чемпионату России и поборются за путевки на Олимпиаду

Очень большая конкуренция. Очень много соперников. У всех есть шансы отобраться. Все к олимпийскому отбору готовятся, как к чему-то самому большому, поэтому у всех шансы есть, прокомментировала изданию член сборной России по плаванию Валерия Саламатина.