В ГУ ФСИН прокомментировали бунт в свердловской колонии

К данному моменту известно, что несколько заключенных в ИК-47 в Каменске-Уральском нанесли себе лезвиями легкие порезы. Как сообщает глава пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, в целом ситуация в колонии строгого режима стабильная и управляемая.