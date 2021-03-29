Юные спортсмены из Нижнего Тагила станут участниками первенства РФ по тхэквондо

Областные соревнования прошли в Верхней Пышме, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортивного клуба «Заря» Максим Наговицын.
Все прошло хорошо. Как мы планировали, так и сложилось. Мы хорошо поработали,отметил Максим.
По его словам, никаких прецедентов на первенстве не произошло, участники испытывали волнение, но это не помешало им соревноваться.
«Золото» получил воспитанник тренера — Артур Хайлов. Он одержал победу во всех четырех поединках. Соперниками мальчика стали спортсмены из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Красноуфимска. Также золотые медали получили еще несколько юных тагильчан: Байкова Жанна, Тарасенко Ульяна и Штанников Максим. Все они являются воспитанниками СШОР «Юпитер».
Напомним, десять тагильских кикбоксеров стали призерами и победителями Первенства УрФО.