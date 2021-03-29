Юные спортсмены из Нижнего Тагила станут участниками первенства РФ по тхэквондо

«Золото» получил воспитанник тренера — Артур Хайлов. Он одержал победу во всех четырех поединках. Соперниками мальчика стали спортсмены из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Красноуфимска. Также золотые медали получили еще несколько юных тагильчан: Байкова Жанна, Тарасенко Ульяна и Штанников Максим. Все они являются воспитанниками СШОР «Юпитер».