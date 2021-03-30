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Неизвестный хулиган обстреливает общественный транспорт в Екатеринбурге

30 марта 2021, 10:42
Фото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге неизвестный хулиган обстреливает общественный транспорт. Весь март он решетит пулями стекла автобусов и троллейбусов.

В период с 5 по 27 марта он обстрелял несколько автобусов, троллейбусов и трамваев на перекрестке улиц Свердлова и Азина в Екатеринбурге.

Как сообщает Е1, к настоящему времени известно об 11 эпизодах нападения на общественный транспорт.

В Гортрансе подчеркнули, что от регулярных обстрелов никто не пострадал. У некоторых транспортных средств пришлось заменить стекла.

О данных фактах предприятие сообщило в полицию.

Все заявления зарегистрированы, по ним проводится проверка,прокомментировали изданию в УМВД Екатеринбурга.

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#Стрелок#Общественный транспорт#Общество#Новости УрФО#Происшествия
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