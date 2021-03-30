«Новые люди» помогут Екатеринбургу навести порядок в вопросах доступной среды

Новые люди хотят заинтересовать бизнес и власти навести порядок в области организации доступной среды в Екатеринбурге и Свердловской области в целом. По мнению представителей регионального отделения партии, штрафы и наказания – не самая действенная мера в этой сфере. После обследования состояния безбарьерной среды Новые люди готовят для чиновников и бизнесменов специальные предложения, которые станут частью партийной программы.
Акцию по обследованию состояния доступной среды Новые люди проводят по всей России. В Екатеринбурге сторонники партии проверяли качество безбарьерной среды сразу по нескольким направлениям. Выводы, сделанные по результатам исследований неутешительны.
Исследуя ситуацию с доступной средой в Екатеринбурге, мы в первую очередь обратили внимание на учреждения здравоохранения. К сожалению, даже они не всегда приспособлены для посещения родителями с колясками и людьми с ограниченными возможностями. Например, в детской городской больнице № 15 и поликлинике № 2 мы не обнаружили ни пандусов, ни кнопок вызова помощи. Проблемы наблюдаются и в других учреждениях – скажем, в отделении почты по улице Старых Большевиков, 75б. Всю собранную информацию мы передадим ответственным лицам, чтобы решить вопрос создания доступной среды,рассказывает представитель регионального отделения в Свердловской области партии «Новые люди» Станислав Рябко.
Новые люди также считают, что создание безбарьерной среды выгодно бизнесу. Исследования показывают, что предприятия торговли и сферы услуг, где созданы нормальные условия обслуживания для людей с ограничениями по здоровью или возможности передвижения, получают большую выручку. Ведь вместе, например, с инвалидами этими магазинами, кафе и парикмахерскими начинают пользоваться их друзья, знакомые и родственники. Так что затраты на качество доступной среды качества жизни могут оправдаться в полной мере за счет объема услуг и проходимости.
Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов. То, что Новые люди хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме,подчеркивает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.
Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года предпринимателем Алексеем Нечаевым. На выборах 2020 года она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.