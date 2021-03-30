Новый передвижной цифровой рентген получит ГБ № 1 Нижнего Тагила

Передвижная цифровая диагностическая рентгеновская система общего назначения используется для получения разнообразных плановых плоскостных рентгеновских изображений. За счет передвижного дизайна система может работать как от розетки, так и от аккумулятора, при этом оператор может легко перевозить ее в различные места в пределах здания. Такое оборудование часто используется для проведения рентгеновского обследования лежачих пациентов.