Обыски по делу о слежке за политиками и бизнесменами прошли в Екатеринбурге

В ходе расследования Олег Грехов обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну третьему лицу. В сведениях были материалы прослушки телефонных переговоров сооснователя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Материалы прошли по кругу лиц с перепродажей. Следствие считает, что все эти действия были совершены с ведома Олега Грехова, который получил за это 300 тысяч рублей.