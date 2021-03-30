TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обыски по делу о слежке за политиками и бизнесменами прошли в Екатеринбурге

30 марта 2021, 14:57
Фото: pixabay.com
Обыски и допросы по делу о слежке за политиками и бизнесменами прошли в Екатеринбурге.

30 марта в рамках мероприятий по уголовному делу о слежке за политиками и бизнесменами, состоялись обыски.

Выезды были по 13 адресам, семеро подозреваемых увели на допрос в отделение полиции. Предполагается, что они за вознаграждение незаконно прослушивали чиновников, бизнесменов, политиков и предпринимателей.

На границе с Казахтаном 27 марта 2021 года задержан мужчина, один из фигурантов по делу, он хотел выехать из страны. На данный момент он находится под подпиской о невыезде, сообщает Е1.

После задержания, было принято решение о проведении обысков и допросов.

Напомним, в 2020 году Свердловский областной суд рассмотрел закрытые слушания по делу в отношении экс-начальника ОМВД РФ по Первоуральску полковника полиции Олега Грехова и экс-начальника БСТМ ГУ МВД РФ по Свердловской области Артема Письменного.

В ходе расследования Олег Грехов обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну третьему лицу. В сведениях были материалы прослушки телефонных переговоров сооснователя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Материалы прошли по кругу лиц с перепродажей. Следствие считает, что все эти действия были совершены с ведома Олега Грехова, который получил за это 300 тысяч рублей.

Материалы по теме
В свердловском областном суде начались слушания по делу прослушки Ройзмана полициейСвердловский облсуд рассмотрит возвращение дела о прослушке Ройзмана в прокуратуруАпелляционный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о прослушке Евгения Ройзмана
#Бизнес#Прослушка#Власти#Задержание#Обыск#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14