От взрыва бочки в здании автосалона в Екатеринбурге пострадал мужчина

Напомним, 29 марта сообщалось о мужчине, пострадавшем из-за взрыва канистры с бензином в жилом доме в Екатеринбурге. 31-летний свердловчанин был госпитализирован в ГБ № 40. У него диагностированы ожоги 45% тела.