От взрыва бочки в здании автосалона в Екатеринбурге пострадал мужчина

Следствием предварительно установлено, что мужчина с помощью угловой шлифовальной машины пытался распилить пустую 200-литровую бочку. В ней ранее содержались горючие материалы. От нагрева и искр пары горючего взорвались.
В результате происшествия в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой мужчина был госпитализирован. Следователи проводят проверку по факту происшествия.
Напомним, 29 марта сообщалось о мужчине, пострадавшем из-за взрыва канистры с бензином в жилом доме в Екатеринбурге. 31-летний свердловчанин был госпитализирован в ГБ № 40. У него диагностированы ожоги 45% тела.