TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пассажиры уральского аэропорта Кольцово смогут привиться от коронавируса

30 марта 2021, 16:25
Фото: 1mediainvest.ru
Пассажиры аэропорта Кольцово смогут поставить прививку от коронавируса, поскольку в здании открылся пункт вакцинации. Прививка для всех желающих будут ставиться в здравпункте хаба.

Планируется, что первая партия вакцины сможет сделать процесс прививания более доступным для сотрудников аэропорта и уральцев, которые отправляются или возвращаются из поездок, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что по словам заведующего здравпунктом Кольцово Сергея Копылова, есть возможность привиться как первым, так и вторым компонентом препарата. На данный момент доступно 500 доз вакцины «Спутник V».

Напомним, 30 марта стало известно, что в Свердловскую область были доставлены 30,6 тысячи доз вакцины от COVID-19.

Более 30 тысяч доз «Спутник V» получила Свердловская область
Узнать подробнее

Материалы по теме
Вакцину от COVID-19 без очереди получат зоны паводков в Свердловской областиБолее 30 тысяч доз «Спутник V» получила Свердловская область
#Екатеринбург#Аэропорт «Кольцово»#Вакцинация#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14