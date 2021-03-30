Пассажиры уральского аэропорта Кольцово смогут привиться от коронавируса

Планируется, что первая партия вакцины сможет сделать процесс прививания более доступным для сотрудников аэропорта и уральцев, которые отправляются или возвращаются из поездок, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что по словам заведующего здравпунктом Кольцово Сергея Копылова, есть возможность привиться как первым, так и вторым компонентом препарата. На данный момент доступно 500 доз вакцины «Спутник V».
Напомним, 30 марта стало известно, что в Свердловскую область были доставлены 30,6 тысячи доз вакцины от COVID-19.