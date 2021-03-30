После коллективной жалобы 13-ю зарплату получили машинисты «СПТ-Нижний Тагил»

Напомним, 29 марта машинисты «СПТ-НТ» подали коллективную жалобу вице-президенту, руководителю Дивизиона «Урал», Денису Новоженову. Под письмом подписалось более 100 сотрудников. Компания «СинараПромТранс» с 2017 года получила в эксплуатацию тепловозы и здание депо ЕВРАЗ НТМК. С 2020 года аутсорсингом занимается ООО «СПТ-Нижний Тагил». В обращении работники пожаловались, что им не платят «тринадцатую зарплату» за 2020 год из-за невыполнения показателей по экономии топлива. По их словам, это происходит из-за неисправности локомотивов, которые часто ломаются. Сотрудники отметили, что сбои в работе тепловозов могут привести к остановке работы НТМК. Также машинисты написали, что им приходится ежемесячно работать по шесть-семь смен в выходные дни, так как на предприятии не соблюдается режим труда и отдыха.