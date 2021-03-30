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Повышение цен на ряд товаров в Свердловской области прогнозируют эксперты

30 марта 2021, 05:32
Фото: 1mediainvest.ru
Удорожание целого ряда товаров в Свердловской области, в основном импортного производства, прогнозируют эксперты.

Рост цен будет по многим позициям, потому что дорожает стоимость перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом.

Естественно, это переложится на конечные цены, рассказал Е1 кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭА имени Плеханова Аяз Алиев.

Он также отметил, что считает госрегулирование цен малодейственным методом, так как эффект от этого краткосрочный, а коммерческие структуры не могут нормально развивать бизнес.

По словам экспертов, предприниматели давно используют схему, которая позволяет не работать в убыток. Чем больше государство регулирует цены на продукты первой необходимости, тем сильнее в магазинах дорожают другие товары.

За год растительное масло в Свердловской области подорожало на 19,9%. В среднем цена составляет 125,7 рубля, в 2020 году масло стоило 104,8 рубля, согласно данным Свердловскстата.

Напомним, в марте 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин ввел постоянный мониторинг цен на потребительские товары.

Постоянный мониторинг цен на потребительские товары ввел премьер-министр РФ Мишустин
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