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Штрафов на 320 тысяч выписано нелегальным мигрантам в Свердловской области

30 марта 2021, 04:45
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
320 тысяч рублей штрафов выписано в ходе операции «Нелегальный мигрант», которая проходила в Свердловской области, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

В рамках оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант», которая проводилась на территории Свердловской области, сотрудниками полиции было проверено более 400 иностранных граждан. У 71 выявлены нарушения, связанные с режимом пребывания на территории РФ.

Полицейские проверяли жилые сектора, объекты промышленности и сельского хозяйства, строительства и торговли. Больше всего нарушений выявлены в сфере общепита.

Очень много вопросов у сотрудников полиции возникло именно к работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных работников, пояснила начальник ОВМ МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Оксана Першина.

В отношении недобросовестных работодателей сотрудники полиции составили 22 административных протокола. Все материалы направлены в суд для привлечения должностных лиц к ответственности.

При приеме на работу иностранных граждан необходимо в трехдневный срок уведомить ОВМ о приеме иностранного работника. Столько же времени по закону положено на уведомление о расторжении договора.

С 15 февраля открыты границы с Азербайджаном, с 15 марта с Кыргызстаном и Казахстаном. Граждане этих государств, которые нарушают режим пребывания в России, подлежат выдворению из страны.

По итогам операции наложено штрафов на сумму более 320 тысяч рублей. 365 тысяч рублей взыскано с учетом ранее вынесенных штрафных санкций.

Напомним, уральские строители заявили о нехватке работников-мигрантов. Они попросили пустить рабочих из Узбекистана и Таджикистана в Россию.

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