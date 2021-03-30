Штрафов на 320 тысяч выписано нелегальным мигрантам в Свердловской области

В рамках оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант», которая проводилась на территории Свердловской области, сотрудниками полиции было проверено более 400 иностранных граждан. У 71 выявлены нарушения, связанные с режимом пребывания на территории РФ.
Полицейские проверяли жилые сектора, объекты промышленности и сельского хозяйства, строительства и торговли. Больше всего нарушений выявлены в сфере общепита.
Очень много вопросов у сотрудников полиции возникло именно к работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных работников, пояснила начальник ОВМ МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Оксана Першина.
В отношении недобросовестных работодателей сотрудники полиции составили 22 административных протокола. Все материалы направлены в суд для привлечения должностных лиц к ответственности.
При приеме на работу иностранных граждан необходимо в трехдневный срок уведомить ОВМ о приеме иностранного работника. Столько же времени по закону положено на уведомление о расторжении договора.
С 15 февраля открыты границы с Азербайджаном, с 15 марта с Кыргызстаном и Казахстаном. Граждане этих государств, которые нарушают режим пребывания в России, подлежат выдворению из страны.
По итогам операции наложено штрафов на сумму более 320 тысяч рублей. 365 тысяч рублей взыскано с учетом ранее вынесенных штрафных санкций.
Напомним, уральские строители заявили о нехватке работников-мигрантов. Они попросили пустить рабочих из Узбекистана и Таджикистана в Россию.