Тагильчанка Любовь Новгородцева стала второй на чемпионате России по горному бегу

Мартовские соревнования прошли на горе Бештау, что в окрестностях Железноводска Ставропольского края. Бежали вверх к отметке 6400 метров при перепаде высот 654 метра. Мешала не только крутизна горы, но и обилие снега, местами скользкая трасса. Я была в лидирующей группе из трёх спортсменок. На двух основных подъёмах перед финишем снега уже не было. Я ускорилась, за тридцать метров до финиша сумела обогнать одну из спортсменок, стала в итоге второй, рассказала спортсменка.