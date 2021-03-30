Житель Свердловской области взыскал с работодателя 700 тысяч за травму

В ходе выяснения всех обстоятельств ЧП выяснилось, что с мужчиной не был заключен в письменной форме трудовой договор, он не прошел вводный инструктаж, первичный инструктаж, стажировку на рабочем месте. Также на предприятии в рамках расследования были выявлены другие многочисленные нарушения.