13-летняя школьница на Урале ушла из дома и не вернулась

Школьница из города Красноуральска Свердловской области ушла из дома 30 марта 2021 года и до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Около 21.00 часов вечера 30 марта 13-летняя Косикова Виктория Евгеньевна, ушла из дома по ул. Пригородная, 15-10, г. Красноуральск, Свердловской области. Домой она не вернулась, сообщается в социальной сети Администрации городского округа Красноуральск. фото Виктории Косиковой Фото: социальная сеть Администрации городского округа Красноуральск Установлены приметы девочки: рост 140 сантиметров, телосложение худощавое, светлые длинные волосы, серо-голубые глаза. Одета на момент ухода в длинный чёрный пуховик, тёмно-синие джинсы и серые ботинки на белой платформе. Напомним, женщина уехала на такси и пропала без вести в Екатеринбурге. Женщина уехала на такси и пропала без вести в Екатеринбурге Узнать подробнее Материалы по теме Женщина уехала на такси и пропала без вести в Екатеринбурге Полиция проверяет все службы такси: подробности о поисках женщины в Екатеринбурге