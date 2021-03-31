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13-летняя школьница на Урале ушла из дома и не вернулась

31 марта 2021, 14:13
Фото: pixabay.com
Школьница из города Красноуральска Свердловской области ушла из дома 30 марта 2021 года и до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

Около 21.00 часов вечера 30 марта 13-летняя Косикова Виктория Евгеньевна, ушла из дома по ул. Пригородная, 15-10, г. Красноуральск, Свердловской области. Домой она не вернулась, сообщается в социальной сети Администрации городского округа Красноуральск.

фото Виктории Косиковой
Фото: социальная сеть Администрации городского округа Красноуральск

Установлены приметы девочки: рост 140 сантиметров, телосложение худощавое, светлые длинные волосы, серо-голубые глаза. Одета на момент ухода в длинный чёрный пуховик, тёмно-синие джинсы и серые ботинки на белой платформе.

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#Свердловская область#Девочка#Пропала#Школьница#Происшествия
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