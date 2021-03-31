Женщина уехала на такси и пропала без вести в Екатеринбурге

31 марта добровольцы из поискового отряда совместно с полицейскими начнут работы по розыску. Приметы свердловчанки: 165 сантиметров рост, волосы темные с обесцвеченными концами. В момент пропажи на ней был одет пуховик с капюшоном красного цвета, черные сапоги и розовый рюкзак.