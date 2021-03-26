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«Наслаждалась весенней погодой»: пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге

26 марта 2021, 17:17
Фото: 1mediainvest.ru
Пропавшую без вести 13-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге. Девочка гуляла на улице, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Школьницу обнаружили вечером 26 марта. Предварительная информация гласит, что с несовершеннолетней все в порядке, она не стала жертвой каких-либо преступлений. Однако доследственная проверка продолжается.

Она спокойно гуляла, наслаждаясь теплой весенней погодой. Сейчас ее везут в территориальный ОВД,рассказал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Там девочку спросили о причинах ухода и об обстановке в семье. Отмечается, что это шестой раз, когда школьница по собственному желанию уходит из дома. Ранее ее либо находили полицейские, либо она сама возвращалась обратно.

Напомним, предполагается, что причиной ухода из дома 13-летней девочки мог послужить конфликт с сожительницей отца.

Возможную причину пропажи 13-летней школьницы назвали в полиции Екатеринбурга
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