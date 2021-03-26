СКР организовал проверку из-за безвести пропавшей 13-летнй школьницы в Екатеринбурге

Следователи организовали доследственную проверку по сообщению о пропавшей бесследной несовершеннолетней в столице Урала.
Проверяются все без исключения версии. Допрашиваются родственники. Выполняются все необходимые мероприятия, рассказали в СКР.
Розыском пропавшей занимаются сотрудники отдела полиции № 6 по Екатеринбургу, а также весь личный состав полиции города получил соответствующие ориентировки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, полицейские просят сообщить по телефонам: 8(343)356-42-06 либо, 102 (02).
Напомним, о пропаже заявили 25 марта родители школьницы. Они пришли домой и не обнаружили дочь. По словам родных, никаких конфликтов у них не возникало и такой случай возник впервые. Полиция и поисковики прочесывают ближайшие к дому девочки районы.