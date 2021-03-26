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Следов нет: 13-летнюю девочку из Екатеринбурга ищут полиция и волонтеры

26 марта 2021, 07:43
Фото: 1mediainvest.ru
Поиски 13-летней екатеринбурженки Валерии Сазоновой, которая бесследно пропала вечером 25 марта, продолжаются.

О пропаже школьницы заявили ее родители, которые не обнаружили ее, вернувшись домой 25 марта. Они рассказали, что раньше дочь никогда не сбегала и никаких конфликтов перед исчезновением у девочки не было.

Семья у нее благополучная и полная, рассказали E1 в поисковом отряде «Прорыв», который занимается поисками ребенка.

Там отметили, что в поисках могут помочь ориентировка и соцсети.

Сейчас полиция и поисковики прочесывают ближайшие к дому девочки районы. Однако до сих пор никаких следов пропавшей не нашли. Родственники не знают, куда она могла пойти, так как школьница никого не предупредила об уходе.

Приметы Валерии: темно-русые волосы ниже плеч, темно-карие глаза, рост около 155 сантиметров. На момент исчезновения была одета в розовую куртку с капюшоном, серые ботинки и зеленую шапку с помпоном.

Фото: ПСО «Прорыв»

Напомним, тагильчанин Василий Осинний пропал 9 марта в на Тагилстрое. Позже его нашли в одной из местных больниц.

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#Екатеринбург#Пропала#Школьница#Полиция#Новости УрФО#Происшествия
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