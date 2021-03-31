TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хоккеист-любитель умер после матча в Новоуральске

31 марта 2021, 03:26
Фото: Ассоциация любительского хоккея Новоуральска
Хоккеист-любитель умер сразу после матча в Новоуральске на Ледовой арене КСК. У мужчины заболело сердце. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла его спасти.

Вечером 29 марта на Ледовой арене Новоуральска скончался хоккеист местной любительской команды «Фортуна» Владимир Черепанов. В этот день команда играла с ХК «Альянс».

Внезапно 55-летнему игроку стало плохо. Он скончался в раздевалке на руках у товарищей.

Очевидцы рассказали Е1, что сразу после матча Владимир пожаловался на боли в области сердца медсестре. Она дала ему таблетку, после чего хоккеист ушел в раздевалку.

Там через какое-то время мужчина умер. Вызванная к месту происшествия бригада «скорой», несмотря на предпринятые реанимационные действия, не смогла ему ничем помочь.

В Ассоциации любительского хоккея города Новоуральска, занимавшейся организацией данного матча рассказали изданию, что согласно судмедэкспертизе, у хоккеиста во время игры оторвался тромб.

Материалы по теме
Центр по утилизации радиоактивных отходов появится под ЕкатеринбургомУшел в отставку глава Новоуральска
#Смерть#Свердловская область#Спорт#Общество#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14