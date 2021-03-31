Избыток осадков ожидается в Свердловской области в апреле

В апреле на Урале, как и в ряде других регионов России, ожидается избыток осадков. Однако Европейскую часть страны и Юг наоборот ждет их дефицит, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, избыток осадков стоит ожидать в Северо-Западном федеральном округе, в северных регионах Уральского федерального округа, а также в центре Хабаровского края, Якутии и Красноярского края. В апреле дефицит осадков прогнозируется на юге европейской России. В частности в Краснодарском крае, Ставрополье и на Нижней Волге. Прогноз также актуален для Тувы и Забайкалья, пишет ТАСС. Напомним, 31 марта в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. В ближайшие дни ожидаются сильные ветра с порывами до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области Узнать подробнее Материалы по теме Систему мониторинга погоды под Нижним Тагилом установит московская компания Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области