Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду. К 1 апреля в Свердловской области похолодает до +3 градусов днем и -1 ночью. К концу рабочей недели распогодится. В субботу, 3 апреля температура воздуха днем прогреется до +7 - 9 градусов.