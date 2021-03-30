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Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

30 марта 2021, 15:42
Фото: 1mediainvest.ru
31 марта в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

В связи с данными погодными условиями возможны повреждения кровель крыш и обрыв линий электропередач, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели рекомендуют жителям региона в период неблагоприятных погодных условий соблюдать меры безопасности. Не выходить на улицу без особой необходимости, не осуществлять работ на высоте на открытом воздухе, а также не ставить автомобили вблизи рекламных щитов и деревьев.

Напомним, 31 марта температура воздуха в Нижнем Тагиле поднимется до отметки +5 градусов, ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.

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