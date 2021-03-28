TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тёплая и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле

28 марта 2021, 08:07
Фото: pixabay.com
Синоптики спрогнозировали теплую погоду на следующую неделю в Нижнем Тагиле.

В понедельник, 29 марта, в Нижнем Тагиле температура воздуха днем составит +1 градус, ночью ожидается 5 градусов ниже нуля. Ветер северный, до девяти метров в секунду. Будет малооблачно, возможен небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Во вторник 30 марта, дневная температура воздуха прогреется до + 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус десяти градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Синоптики прогнозируют ясную и малооблачную погоду.

В среду ветер не изменит направление, но усилится до 16 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +2 градуса, ночью до минус трех. Возможны осадки в виде дождя и снега.

Напоминаем, похолодание до -6 градусов ожидает жителей Нижнего Тагила в эти выходные.

Похолодание до -6 градусов ожидает жителей Нижнего Тагила в выходные
Узнать подробнее

Материалы по теме
Похолодания и метели ожидаются в Свердловской областиПохолодание до -6 градусов ожидает жителей Нижнего Тагила в выходные
#Неделя#Погода#Тепло#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14