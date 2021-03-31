Новое оборудование поступило на асфальтовый завод в Нижнем Тагиле

Также о готовности к началу работ в Нижнем Тагиле другого асфальтового завода заявили руководители ООО «УБТ-Сервис». На сегодняшний день известно, что дата запуска обоих заводов зависит от погодных условий, однако к маю подрядчики должны быть готовы выполнять перечень мероприятий по национальному проекту, отметил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Планируется за один месяц осуществить работы на 46 миллионов рублей.