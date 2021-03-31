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Posted 31 марта 2021, 11:35

Published 31 марта 2021, 11:35

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Нового природоохранного прокурора Нижнего Тагила назначит Владимир Путин

31 марта 2021, 11:35
Нового природоохранного прокурора Нижнего Тагила назначит президент России Владимир Путин.

На территории Свердловской области действует две природоохранные прокуратуры: свердловская и нижнетагильская. Обе они входят в структуру свердловской областной прокуратуры.

В феврале 2021 года нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Денис Исаков стал прокурором города Кушвы. Он находился в этой должности с 2016 года. Исполняющим обязанности ведомства в Нижнем Тагиле был назначен его заместитель Роберт Слепухин.

Все прокуроры назначаются указом президента РФ Владимира Путина, после этого выходит указ генерального прокурора, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Там отметили, что официальных сроков по назначению нового природоохранного прокурора нет, они зависят от согласования кандидатур на должность, поэтому процедура достаточно длительная. Ожидается, что имя нового прокурора станет известно уже в апреле.

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