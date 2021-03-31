Нового природоохранного прокурора Нижнего Тагила назначит Владимир Путин

В феврале 2021 года нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Денис Исаков стал прокурором города Кушвы. Он находился в этой должности с 2016 года. Исполняющим обязанности ведомства в Нижнем Тагиле был назначен его заместитель Роберт Слепухин.