Ради забега перекроют часть улиц в Нижнем Тагиле

Так с 7:00 до 15:00 движения транспорта будет запрещено по проспекту Ленина (от здания № 1 до улицы Октябрьской революции), проспект Мира (от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова), проспект Строителей (от улицы Октябрьской революции до улицы Пархоменко), улица Пархоменко (от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова), улица Вязовская (от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса), улица Первомайская (от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова), улица Красноармейская (от улицы Карла Маркса до улицы Уральская) и улица Огаркова (от улицы Карла Маркса до улицы Уральская).