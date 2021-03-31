«Срока не избежать»: Уктусский стрелок второй раз признан вменяемым в Екатеринбурге

Соответствующий вывод сделали специалисты Свердловской областной психиатрической больницы № 6. Повторную экспертизу назначил Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга. До этого мужчину признали виновным и назначили пожизненный срок.
Врачи не нашли изменений в состоянии Александрова, которое изучалось в 2019 году. Теперь реального срока ему в любом случае не избежать,рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый с ситуацией источник.
Напомним, 25 августа 2018 года Алексей Александров на Уктусе застрелил двух незнакомых девушек из пневматической винтовки. Чтобы найти и задержать подозреваемого потребовалось больше года. Во время суда Александров дал признательные показания. Родители потребовали с обвиняемого компенсацию в размере 30 миллионов рублей.