Тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в 2022 году

Оно будет организовано на портале 66.gorodsreda.ru. Кроме того, в торговых центрах и других общественных местах будут работать пять пунктов, где волонтеры помогут проголосовать тагильчанам старше 14 лет за понравившийся дизайн-проект с помощью мобильного приложения. Для этого жителям понадобится только телефон.