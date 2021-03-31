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Тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в 2022 году

31 марта 2021, 10:15
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать онлайн за объекты благоустройства в 2022 году на всероссийской платформе, сообщает пресс-служба администрации города.

Волонтеры пройдут обучение и тестирование по нацпроекту «Жилье и городская среда» в течение месяца. Рейтинговое онлайн-голосование за объекты комплексного благоустройства 2022 года состоится с 26 апреля по 30 мая.

На выбор жителей города представят два дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей. Вариант, набравший наибольшее число голосов, будет реализован в 2022 году.

В команду добровольцев по поддержке общероссийского голосования вошли 43 тагильчанина. До 26 апреля они должны научиться квалифицированно отвечать на вопросы жителей о выставленных на обсуждение дизайн-проектах, о работе платформы, и условиях голосования.

Оно будет организовано на портале 66.gorodsreda.ru. Кроме того, в торговых центрах и других общественных местах будут работать пять пунктов, где волонтеры помогут проголосовать тагильчанам старше 14 лет за понравившийся дизайн-проект с помощью мобильного приложения. Для этого жителям понадобится только телефон.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были отремонтированы дворы на улицах Верхняя Черепанова и Ермака.

Кроме того, был построен новый эко-парк на Муринских прудах.

Также были благоустроена площадь около здания на улице Зари, 21.

Фото: ппресс-служба администрации Нижнего Тагила

В 2020 году был реконструирован Парк Победы на Гальянке.

В Нижнем Тагиле торжественно открыли экопарк на Муринских прудах
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2021 году планируется благоустроить сквер за ДК Юбилейный, площадь Танкостроителей, лесопарковую полосу на Пихтовых горах и обустроить «Аллею рандеву» у медколледжа. Также будут отремонтированы дворы на улицах Ермака и Газетная.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

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