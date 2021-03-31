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«Юбилейную» почтовую марку выпустят к 300-летию Нижнего Тагила

31 марта 2021, 13:43
Фото: 1mediainvest.ru
Марку к 300-летию Нижнего Тагила с изображением одной из достопримечательностей города выпустят в 2021 году.

Это первый случай выпуска почтовой марки, посвященной городу в истории Нижнего Тагила. Так как в 2022 году Нижний Тагил отмечает 300-летний юбилей, мероприятия запланированы в течении всего года, в том числе выпуск почтовой продукции в честь города.

Очень приятно, что к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила будет выпущена почтовая марка. Такой подарок город получает впервые. Это подчеркивает значимость даты в масштабах страны. Вместе с «Почтой России» у нас есть планы по выпуску другой почтовой продукции. И, я думаю, обязательно привлечем к этому процессу тагильчан, какие символы города, ассоциации они хотели бы видеть на открытке к юбилею города, сказал Владислав Пинаев, глава города Нижний Тагил.

Администрация Нижнего Тагила совместно с Почтой России наряду с маркой, также планируют выпустить юбилейный почтовый конверт и почтовую открытку. В честь 200-летия нижнетагильской почты в 2008 году был произведен первый выпуск конверта.

Напомним, 2 июля 2020 года Нижний Тагил, Екатеринбург и ряд других городов, получили звание «Город трудовой доблести», новый въездной знак появится на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. На платформе ж/д вокзала появился арт-объект, сообщающий о присвоении городу звания «Город трудовой доблести», а также запланирована реконструкция стелы Европа-Азия под Нижним Тагилом.

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#Письмо#Юбилей#Марка#Нижний Тагил#Общество
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