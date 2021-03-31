«Юбилейную» почтовую марку выпустят к 300-летию Нижнего Тагила

Очень приятно, что к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила будет выпущена почтовая марка. Такой подарок город получает впервые. Это подчеркивает значимость даты в масштабах страны. Вместе с «Почтой России» у нас есть планы по выпуску другой почтовой продукции. И, я думаю, обязательно привлечем к этому процессу тагильчан, какие символы города, ассоциации они хотели бы видеть на открытке к юбилею города, сказал Владислав Пинаев, глава города Нижний Тагил.