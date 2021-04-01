TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пропавший три дня назад 16-летний спортсмен ММА нашелся в Екатеринбурге

1 апреля 2021, 14:47
Фото: 1mediainvest.ru
16-летнего Евгения, который три дня назад пропал после тренировки в Ленинском районе Екатеринбурга, нашли живым.

Подросток находился в подъезде жилого дома. Он был голодным и замерзшим, пишет Е1. По словам волонтеров поискового отряда «Прорыв», молодого человека удалось обнаружить за счет показаний свидетелей и записей с камер видеонаблюдения.

Отмечается, что поиски также проводил тренер спортсмена по ММА. Теперь парня доставили в отдел полиции для дачи показаний, после чего отпустят домой.

Ранее Евгений не уходил из дома и не состоял на учете.

Напомним, 31 марта стало известно, что в Екатеринбурге найдена 38-летняя Зульфия Шайхулова, которая уехала на такси от сестры и пропала без вести.

Исчезнувшая без следа после поездки в такси женщина найдена в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Женщина уехала на такси и пропала без вести в ЕкатеринбургеИсчезнувшая без следа после поездки в такси женщина найдена в ЕкатеринбургеПропавший 4 дня назад свердловчанин найден мертвым в лесу
#Екатеринбург#Подросток#Поиски#Спортсмен#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14