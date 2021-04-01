Пропавший три дня назад 16-летний спортсмен ММА нашелся в Екатеринбурге

Подросток находился в подъезде жилого дома. Он был голодным и замерзшим, пишет Е1. По словам волонтеров поискового отряда «Прорыв», молодого человека удалось обнаружить за счет показаний свидетелей и записей с камер видеонаблюдения.
Отмечается, что поиски также проводил тренер спортсмена по ММА. Теперь парня доставили в отдел полиции для дачи показаний, после чего отпустят домой.
Ранее Евгений не уходил из дома и не состоял на учете.
Напомним, 31 марта стало известно, что в Екатеринбурге найдена 38-летняя Зульфия Шайхулова, которая уехала на такси от сестры и пропала без вести.