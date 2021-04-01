TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Семиклассник из Нижнего Тагила награжден медалью «Гордость Родины»

1 апреля 2021, 09:14
Фото: администрация города Нижний Тагил в ВК
Семиклассник Денис Сорокин из Нижнего Тагила награжден медалью «Гордость Родины» за исследования истории родного края и сохранение памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны.

Учащийся тагильской школы № 71 из 7А класса Денис Сорокин, увлекающийся научно-исследовательской работой, награжден медалью «Гордость Родины».

Школьник уже не раз становился призером и победителем региональных и всероссийских конкурсов и конференций и является автором нескольких научных публикаций.

К примеру, в 2018 году Денис принимал участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке» и был удостоен знака отличия «За победу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот раз юного жителя Тагила удостоили высокой награды за его исследования истории родного края, а также сохранение памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны.

В городском управлении образования отметили, что Денис также награжден путевкой в Международный детский центр «Артек».

Напомним, в конце марта жительница Нижнего Тагила стала призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Преподаватель предметной области «Искусство» из школы № 32 заняла второе место.

Призером конкурса «Учитель года России» стала тагильский педагог Ольга Семенова
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тагильские спортсмены завоевали 7 медалей на областном Первенстве по боксу
#Школьник#Образование#Общество#Награды#Нижний Тагил
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14