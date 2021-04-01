Семиклассник из Нижнего Тагила награжден медалью «Гордость Родины»

Учащийся тагильской школы № 71 из 7А класса Денис Сорокин, увлекающийся научно-исследовательской работой, награжден медалью «Гордость Родины».
Школьник уже не раз становился призером и победителем региональных и всероссийских конкурсов и конференций и является автором нескольких научных публикаций.
К примеру, в 2018 году Денис принимал участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке» и был удостоен знака отличия «За победу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В этот раз юного жителя Тагила удостоили высокой награды за его исследования истории родного края, а также сохранение памяти о героизме народа в годы Великой Отечественной войны.
В городском управлении образования отметили, что Денис также награжден путевкой в Международный детский центр «Артек».
Напомним, в конце марта жительница Нижнего Тагила стала призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Преподаватель предметной области «Искусство» из школы № 32 заняла второе место.