Студентку и ее друга ищут в Екатеринбурге 10 дней

С 22 марта 2021 года ушла из дома и не вернулась 17-летняя Елизавета Кирякова. Ее молодой человек Андрей также не выходил на связь. Место нахождении молодых людей неизвестно, сообщает Znak.com.
Заявление о ее пропаже поступило 24 марта в отдел полиции.
Девушка уроженка поселка Полевского Свердловской области. Особые приметы: длинные волосы рыжего цвета, карие глаза, рост 170 сантиметров и худощавое телосложение. Одежда: темно-синяя куртка, синие джинсы, розовая шапка и черные ботинки. С собой у нее был черный рюкзак.
На данный момент в поисках участвует поисковый отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, 13-летняя школьница на Урале ушла из дома и не вернулась.