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Тагильские спортсмены стали победителями областного турнира по всестилевому каратэ

1 апреля 2021, 16:59
Фото: pixabay
Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями соревнований по всестилевому каратэ, которые были посвящены 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО.

Соревнования прошли 27 марта в поселке Балтым. Туда прибыло свыше 150 спортсменов со всей Свердловской области. Нижний Тагил представляла команда Бойцовского клуба «Финист», рассказал редакции TagilCity.ru тренер юных спортсменов Андрей Стяжкин.

В результате среди детей 8-9 лет победителями стали Артем Шигапов, Константин Радаев и Ольга Вальтер. Отмечается, что Артем также получил награду за лучшую технику. Третье место взял Денис Смирнов. Среди детей 6-7 лет «бронзу» завоевал Артемий Репин. В возрастной категории 12-13 лет победа досталась Владу Осипенко, а Елизавета Глушкова была третьей. Также среди девушек 14-15 лет «золото» взяла Тамара Бессонова.

Фото: Андрей Стяжкин

Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями на первенстве Свердловской области по тхэквондо среди юношей и девушек 2007–2009 годов рождения.

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