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Тысячи жителей Нижней Салды почти сутки остаются без света

1 апреля 2021, 05:41
Фото: 1Mediainvest.ru
Три тысячи жителей Нижней Салды остались без света из-за аварии, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Происшествие случилось 31 марта в 14.14. Из-за повреждения лини 6 кВ от ветра три тысячи жителей Нижней Салды остались без электропитания.

Были проведены три осмотра места происшествия, но видимых повреждений специалисты не обнаружили. Часть обесточенных линий удалось запитать по резервной схеме, рассказали редакции в пресс-службе.

Среди объектов с восстановившимся электроснабжением один многоквартирный дом, участок частного сектора, училище, библиотека и почта.

По остальным потребителям ведется поиск повреждений на магистральной линии. К месту прибыла специальная передвижная электролаборатория из Нижнего Тагила.

В настоящий момент без света остаются свыше 1,5 тысячи жителей Нижней Салды.

Напомним, 31 марта без света остались четыре улица поселка Баранчинский под Нижним Тагилом. В связи с плановыми работами начались отключения с 8.00.

Четыре улицы поселка под Нижним Тагилом остались без света
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#АО "Облкоммунэнерго"#Электричество#Свет#Верхняя и Нижняя Салда#Эксклюзив#Происшествия#ДТП
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