В первые классы екатеринбургских школ за одну ночь подано 15 000 заявлений

В городе имеется более 22 тысяч мест для первоклассников, сейчас 8 тысяч из них свободны. Прием в школы продолжается до 30 июня. Приказы о зачислении будут выпущены с 1 по 5 июля. Если ребенок не попадет в списки, родители смогут записывать детей на свободные места в любых других школах.