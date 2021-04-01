За попытку изнасилования 11-летней девочки уральский «Таксист» отправится в колонию

В 2014 году судом Ленинского района Екатеринбурга Таксисту назначен срок один год и семь месяцев колонии за угрозу убийством и угон машины. Наказание он отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила. В 2015 году был освобожден по амнистии.