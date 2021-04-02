Баллоны с газом отпали от силы удара: два авто и ГАЗель столкнулись в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 2 апреля, около 21.30. Столкнулись ГАЗель, «Шкода Кодиак» и «Рено Дастер». На фотографиях с места событий видно, что пассажирская ГАЗель покрыта грязью: номерной знак практически невозможно различить. Можно предположить, что она находилась в левом ряду и планировала поворачивать, но грязь помешала водителю следующего авто увидеть, что у ГАЗели включен указатель поворота. Из-за этого он врезался в транспортное средство. На фото заметно, что один из газовых баллонов оказался под легковушкой, а другой укатился на другую сторону дороги.