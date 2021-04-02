После ДТП с 5 детьми в Первоуральске Следственный комитет проводит проверку

После произошедшего, для установления наличия возможных повреждений, все участники данного происшествия были доставлены в медучерждение. По итогам осмотра была госпитализирована одна учащаяся. Сейчас ей оказывается необходимая помощь, её жизни и здоровью, по имеющимся сведениям, ничто не угрожает. Остальные участники данного происшествия (все они на момент случившегося были пристёгнуты ремнями безопасности) после медицинского осмотра отпущены по домам,рассказали подробности в пресс-службе регионального Следственного комитета.