TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После ДТП с 5 детьми в Первоуральске Следственный комитет проводит проверку

2 апреля 2021, 11:26
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
По факту ДТП с 5 детьми, которое произошло 1 апреля в Первоуральске, в региональном Следственном комитете проводят доследственную проверку. Специалистам предстоит выяснить, почему школьники на организованное внешкольное мероприятие направились на частном транспорте.

Органами СКР в городе Полевской проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с несколькими детьми.

Напомним, днем 1 апреля в Полевском произошла авария, участниками которой стали 7 человек: 5 школьников, мама одной из них, а также классный руководитель. Компания направлялась в городской Центр развития творчества на интеллектуальную игру.

Следователями предварительно установлено, что 35-летняя женщина-водитель, находясь за рулем минивэна, не справилась с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части в кювет.

После произошедшего, для установления наличия возможных повреждений, все участники данного происшествия были доставлены в медучерждение. По итогам осмотра была госпитализирована одна учащаяся. Сейчас ей оказывается необходимая помощь, её жизни и здоровью, по имеющимся сведениям, ничто не угрожает. Остальные участники данного происшествия (все они на момент случившегося были пристёгнуты ремнями безопасности) после медицинского осмотра отпущены по домам,рассказали подробности в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сотрудникам СКР в рамках проверки предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

В том числе выяснить, по каким причинам на организованное внешкольное мероприятие дети и учитель направились на частном транспорте одной из родительниц.

В результате соответствующей экспертизы будет определена степень тяжести вреда пострадавшей девочки. Как отметили в СКР, по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Материалы по теме
«Машина в хлам»: иномарка снесла забор в ДТП на Космонавтов в Нижнем ТагилеПодозреваемого в ДТП с тяжкими последствиями разыскивают в Свердловской области
#Следственный комитет#Свердловская область#ДТП#Общество#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14