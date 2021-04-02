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Подозреваемого в ДТП с тяжкими последствиями разыскивают в Свердловской области

2 апреля 2021, 10:25
Фото: Валерий Горелых
В Свердловской области по подозрению в совершении ДТП с тяжкими последствиями следственным управлением регионального ГУ МВД России разыскивается гражданин Алексеев.

По подозрению в совершении ДТП с тяжкими последствиями главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области разыскивается гражданин Алексеев.

Ночью 12 июня 2019 года мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Таурег», в нарушение ПДД, двигаясь по улице Шефской со стороны улицы Совхозной в Екатеринбурге, выехал на перекресток с проспектом Космонавтов и улицей Бакинских Комиссаров на запрещающий сигнал светофора. Там автомобиль столкнулся с автомашиной «Шевроле Круз», которая двигалась на зеленый свет.

Пассажир «Шевроле» в результате аварии получил телесные повреждения. Их специалисты определили как тяжкий вред здоровью.

Еще 13 сентября 2019 года в отношении него специализированным подразделением ГСУ регионального главка МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ. Фигурант дела на следственные мероприятия не является, в связи с чем его объявили в розыск, уточнил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

В ГУ МВД России по Свердловской области просят граждан, располагающих какими-либо сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщить по линии 02 или на «телефон доверия» 8(343) 358-71-61.

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#Розыск#Полиция#Подозреваемый#Общество#Происшествия
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