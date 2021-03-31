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Пьяный водитель на Lexus устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге и забыл об этом

31 марта 2021, 05:09
Фото: E1.ru
Пьяный водитель «Лексуса» устроил ДТП, в котором погибли бабушка-пешеход и пассажирка автомобиля. Обвиняемый утверждает, что не помнит этого.

Следствием установлено, что 8 марта 2020 года в 5.50 утра мужчина 1976 года рождения сел пьяным за руль автомобиля Lexus LX 570. На переднем пассажирском сидении находилась знакомая водителя.

На перекрестке улиц Куйбышева и Розы Люксембург мужчина начал поворачивать, но не справился с управлением и насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. После этого он продолжил движение и врезался в столб. Автомобиль загорелся, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Фото: E1.ru

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля. Ей оказалась генеральный директор «Росоценки» Надежда Мартьянова, пишет E1.

Фото: E1.ru

Обвиняемый заявил, что не помнит обстоятельства ДТП, но признался в совершенном преступлении. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Дело передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Фото: E1.ru

Специализированным подразделением по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области установлено,что в нарушение ПДД мужчина двигался со скоростьюпорядка 90 километров в час, при разрешенной 60 километров в час, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

По уголовному делу проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, в том числе видеотехническая, автотехническая, судебные экспертизы, техническая судебная экспертиза автомобиля, медицинские судебные экспертизы. Полученные в ходе расследования доказательства позволили предъявить водителю обвинение и направить уголовное дело в суд, отметил полковник Горелых.

Напомним, о происшествии сообщалась 8 марта 2020 года. Отмечалось, что прохожие помогли водителю выбраться из салона. Сам водитель был доставлен госпитализирован на «скорой».

В Екатеринбурге Lexus насмерть сбил пешехода, врезался в столб и загорелся
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