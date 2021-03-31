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Скрывшийся с места ДТП водитель почти два месяца разыскивается в Нижнем Тагиле

31 марта 2021, 01:34
Фото: 1mediainvest.ru
Водителя, который совершил наезд на 54-летнего пешехода и скрылся с места ДТП, продолжают разыскивать в Нижнем Тагиле, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошел 5 февраля, утром, напротив дома № 30 на улице Пихтовая. Пострадавший мужчина получил травмы, однако установить личность водителя и его автомобиль до сих пор не удалось.

После проведенной экспертизы специалисты установили, что во время аварии пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

На данный момент сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать личность водителя, а также искать свидетелей инцидента.

Всех, кто располагает какими-либо данными по случившемуся ДТП, просьба сообщить по телефонам: 47-70-01, 97-65-84.

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