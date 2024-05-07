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Published Сегодня, 14:00

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Updated Сегодня, 14:02

Воспитательница пнула ребенка в Екатеринбурге и потеряла работу

В Екатеринбурге уволена воспитательница, пнувшая ребенка

7 мая 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney

Воспитательница пнула ребенка в Екатеринбурге и потеряла работу

В Екатеринбурге со скандалом уволили воспитательницу, которая пнула ребенка в детсаду.

Речь идет о работнице детсада №308 «Жемчужинка». Инцидент с ее участием случился 27 апреля. Тогда малыши гуляли под ее руководством. В какой-то момент она пнула трехлетнего мальчика, он упал лицом в грязь, отметили в прокуратуре Октябрьского района.

После этого она не помогла малышу подняться. Далее последовала проверка, после которой 2 мая женщина осталась без работы.

Также было внесено представление заведующему детского сада. При этом юристы отметили, что женщина сможет устроиться на работу в другой детсад, так как в законе нет такого запрета.

Напомним, что недавно другая воспитательниц назвала детей утырками в чате с их родителями.

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