В Екатеринбурге уволена воспитательница, пнувшая ребенка

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Речь идет о работнице детсада №308 «Жемчужинка». Инцидент с ее участием случился 27 апреля. Тогда малыши гуляли под ее руководством. В какой-то момент она пнула трехлетнего мальчика, он упал лицом в грязь, отметили в прокуратуре Октябрьского района.
После этого она не помогла малышу подняться. Далее последовала проверка, после которой 2 мая женщина осталась без работы.
Также было внесено представление заведующему детского сада. При этом юристы отметили, что женщина сможет устроиться на работу в другой детсад, так как в законе нет такого запрета.
Напомним, что недавно другая воспитательниц назвала детей утырками в чате с их родителями.